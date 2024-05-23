Bolat: AB ile vize konusunda sıkıntıların aşılması için görüşüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat, önümüzdeki hafta AB komisyon başkan yardımcısı ile Brüksel'de bir araya geleceklerini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Birçok konunun üzerinden geçtik. Onları dinledik, biz görüşlerimizi aktardık. Bu konular arasında öncelikle biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki hükümetimiz 3 Haziran 2023 tarihinde seçilip kurulduktan sonra Türkiye gerek Avrupa Birliği ile gerekse ABD ile gerekte bölgemizdeki bütün komşu ülkelerle ciddi bir dış politika ve uluslararası ilişkiler atağına geçmiştik. Avrupa Birliği'nden ve ABD'den olumlu sinyaller, yapıcı iş birliği arayışları gelmişti. Bu konuda geçen 1 yıl içinde yoğun çalışmalar yaptık. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sayın Ursula von der Leyen ile birçok defa bir araya geldik. Önümüzdeki hafta AB komisyon başkan yardımcısı ile haftaya perşembe günü Brüksel'de yine bir araya geleceğiz. Sayın Ursula von der Leyen ile görüşmemizde dile getirdiğimiz başlıklar arasında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusu zaten büyük bir önem taşıyor. Bu noktada Avrupa Birliği Komisyon Üyesi Sayın Ursula von der Leyen ve Dış Temsilci Joseph Borrell'in geçen aralık ayında birlikte hazırladıkları tavsiye raporu oldukça önemli ve yapıcı, olumlu tavsiyeler içeriyordu. Bu nokta Avrupa Birliği Konseyi yani Liderler Zirvesi henüz bu raporu kabul edip AB Komisyonu'na 'Gümrük Birliği'ni genişletmek için müzakerelere başla' yetkisi vermemişti. Geçen nisan ayında gayriresmi AB Konsey Zirve Toplantısı'nda AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) bu konuda söz konusu tavsiye raporunu görüşme ve çalışmalarına başlama görevi verildi. Sayon AB Komisyon Üyesi von der Leyen ile bunun pozitif ve ileri bir adım olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında bu AB Komisyonu'nun tavsiye raporunun işlerlik kazanması ve Gümrük Birliği'ni genişletme hizmetler sektörüne yatırımlarına genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması konusunda olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bu ziyadesiyle olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."

AB Komisyonu'ndan üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki insan kaynağı ve kapasite artışı tavsiyesi

Bolat, Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı sıkıntılara da şu sözlerle değindi:

"Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nde iki tarafın da rahatsız olduğu bazı ticari konular vardı. Bu noktada AB tarafı Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade ettiler. Bizim de rahatsız olduğumuz konular arasında özellikle vatandaşlarımızın vize konusundaki sıkıntılarını dile getiriyorduk. Sayın von der Leyen ile önceki görüşmemizde de ifade etmişti. AB Komisyonu olarak üye ülkelere ve onların dışişlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize başvuruları ve çok girişli ve uzun süreli vize almaları noktasında bir koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve olumlu tavsiyede bulunduklarını ifade etti. Diğer ülkelerin vatandaşlarına göre Türk vatandaşlarının başvurularında özellikle vize başvuru reddinin yüzde 16,5'e gerilediğini söyledi, bizdeki kayıtlarda da öyle. Tabi vatandaşlarımızın gerek ticaret gerek turistik gerek eğitim gerek akademik, kültürel, sanatsal çalışmaları için AB ülkelerine vize başvurularında geçen yıl yüzde 30'luk bir artış olmuş. Bu noktada da von der Leyen'in açıklamasına göre, AB Komisyonu üye ülkelere Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarındaki gerek insan kaynağı gerekse donanım yönünden kapasite artışına gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunmuş. Kotalar konusunda özellikle karayolu taşımacılarının ikili ve transit kotalarının bitmesi ve bunların artırılması konusunda da üye ülkelere tavsiye yaptıklarını ifade ettiler."

"AB ile ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz"

AB'nin Türkiye ile ekonomik ve ticareti artırmayı istediğini belirterek şu açıklamada bulundu:

"Çünkü Türkiye 211 milyar dolarlık toplam karşılıklı ticaretle AB'nin dünyadaki 5'inci büyük ticari ortağı konumda. Bizim açımızdan da ihracatta yüzde 41'lik payla en büyük ticaret ortağımız. Ticaretimizde dengeli ithalat ve ihracat olarak. Bunu daha fazla artırmaya gayret ediyoruz. Geçen yıl küresel ticaret azalmasına rağmen bizim AB ile ticaretimizde az da olsa bir artış gerçekleşti. "

Karbon Vergisi 1 Ocak 2026'da başlayacak

Karbon Vergisi konusuna da değinen Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Sınırda "Karbon Vergisi" uygulaması 1 Ocak 2026'da başlayacak. Ticaret Bakanlığı olarak biz Türkiye içinde diğer bakanlıklarla ve özel sektör kuruluşlarımızla koordinasyon çalışmasını yürütüyoruz. Bakanlığımız AB ile de ikili koordinasyonu devam ettirmekte, Burda da iyi çalışan bir ilişkimiz var. Görüşmeler, koordinasyon çalışmaları sürekli yapılıyor. Sayın von der Leyen ile kaygımız olan sınırda Karbon Vergisi uygulamasının bazı Türk sanayiinin ihracatında ilave yük, gider getirmemesi noktasında kendilerinin de aynı görüşte olduğunu bunun içinde Türkiye ile teknik, mali iş birliği yaptığını ifade etti. "