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Gündem
TRT Haber 23.05.2024 09:35

Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten oluşturulabilecek

e-Devlet mobil uygulaması üzerinden artık trafik kazalarının ardından tutanak oluşturmak daha kolay hale geldi. Sürücüler, matbu evraka gerek kalmadan cep telefonlarından tutanak oluşturabilecek.

Burcu Şengül Bektaş
Burcu Şengül Bektaş

Maddi hasarlı trafik kazalarının ardından kazaya karışan sürücüler tarafından tutanak tutulması gerekiyor.

Kendi aralarında anlaşan sürücüler, trafik polisine gerek olmadan kendileri de tutanak oluşturabiliyor.

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesiyle birlikte bu işlem artık çok daha kolay bir hale geldi.

e-Devlet uygulamasına eklenen yeni özellikle, matbu evraka gerek olmadan tutanaklar cep telefonundan tutulabilecek. Bu yenilik, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini sağlarken, süreci de oldukça pratik hale getiriyor.

Kaza tespit tutanağı e-Devlet'ten oluşturulabilecek

Mevcut bir tutanağa da dahil olunabiliyor

E-Devlet mobil uygulamasında "kaza tespit" araması yapıldığında kaza tutanağı sekmesi çıkıyor. Bu sekmeye tıklandığında, kullanıcılar tutanak işlemlerine yönlendiriliyor. Şartları kabul edip devam edildiğinde, "yeni tutanak oluştur" seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, yeni bir tutanak oluşturabilecekleri gibi, kazanın tarafı olarak mevcut bir tutanağa da dahil olabiliyor.

Uygulama üzerinden sürücüler, araç ve sürücü bilgilerini, kazanın konumunu tek tek tutanağa ekleyebiliyor. Ayrıca, daha önce tutulan tüm tutanaklara da mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor.

Tüm bunları yapabilmek için ise e-Devlet uygulamasının güncellenmesi gerekiyor.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

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