AA 27.03.2026 18:46

Milli Savunma Bakanı Güler Katar heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşleri Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani ve Şeyh Thani Hamad Al Sani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri'ni temsilen gerçekleşen ziyarette, Bakan  Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Katar heyeti ziyarette, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN Teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve sabır temennilerini sundu.

Bakan Güler de aynı kazada şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, Katar halkına da başsağlığı ve sabır diledi.

SON HABERLER
18:43
İran'da Hendab Ağır Su Kompleksi'ne saldırı düzenlendi
18:56
Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan WEF Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı
18:06
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 1142'ye yükseldi
17:59
Numan Kurtulmuş: Bölgemiz huzur ve güvenlik istiyor
17:44
MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ