Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamı ele alındı.

Akar, dün Ankara'da temaslarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile bir araya gelmiş ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ile YPG'ye verilen silahların geri toplanması konularını değerlendirmişlerdi.

Kaynak: AA