Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'a gitti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a gitti. Üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar’ın gündeminde askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Akar, sabah saatlerinde, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.
Akar, Pakistan’da Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.
Bununla birlikte Afganistan’daki son gelişmelerin ardından bölgesel konuların da görüşmelerin bir diğer gündem maddesi olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hulusi Akar Pakistan Afganistan
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