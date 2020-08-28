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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Görüşmede, Libya'daki son durum ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, konuk Bakan Başağa'yı askeri törenle karşıladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Daha sonra baş başa yapılan görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk Bakanı askeri törenle karşıladı. https://t.co/PaSllZNnqi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/EFvpyobzHq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı Fethi Başağa hulusi akar LibyaSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:03
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