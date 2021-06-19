Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Etiketler: Son Dakika Hulusi Akar ABD NATO Milli Savunma Bakanlığı
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