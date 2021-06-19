Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.