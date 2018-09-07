Milli heyecan TRT ekranlarına döndü

Ay Yıldız evine, TRT ekranlarına döndü. Yoğun bir çalışma yapan TRT yönetimi, milli maçların yayın haklarını satın aldı.

Müjdeyi duyuran TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Uzun süren bir pazarlık sonucu sabah erken saatlerden son 1 dakika kalana kadar karşılıklı görüşmeler neticesinde son anda anlaşabildik.” dedi.

Sporseverler, A milli futbol takımımızın 2022 Dünya Kupası’na kadar olan yolculuğuna TRT ekranlarında tanıklık edecek.

Eren, Hem ön eleme maçları hem final maçları hepsini yani kupaları TRT'de izleyeceğiz inşallah 4 yıl boyunca Dünya kupasını Avrupa şampiyonasını..." ifadelerini kullandı.

Futbolseverler milli heyecanı yarım asrı aşan deneyim ile izleyecek. Bu heyecanın ilk ayağı da TRT 1 ekranlarından naklen yayınlandı.

A milli futbol takımımız Uluslar B ligi 2'nci grup ilk maçında Rusya'yı ağırladı. Ay yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Milliler ikinci maçını 10 Eylül'de deplasmanda İsveç'e karşı oynayacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele yine TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber