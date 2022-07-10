Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gökdoğan füzesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, TÜBİTAK Sage tarafından yürütülen projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Gökdoğan görülmeyeni de vuracak! Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden Gökdoğan Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı.

1️⃣ GÖKDOĞAN görülmeyeni de vuracak!



GÖKTUĞ Projemiz kapsamında testleri süren milli hava-hava füzelerimizden #GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. ????



➡️ @SageTubitak pic.twitter.com/GXvM4LPV8a — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 10, 2022

Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Kritik bir aşama geçildi

Gökdoğan hava hava füzesinin, F-16 savaş uçağından atılmasıyla birlikte çok kritik bir aşama daha tamamlanmış oldu.

Atıcı uçak tarafından hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı.