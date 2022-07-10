Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye bağışladığı kurban Düzce'de kesildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) bağışladığı 7 hisselik kurban, bayramın ikinci günü Düzce'de kesildi. Kesilen etler paylara ayrılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekaleti alan TDV yetkilileri, 7 hisselik kurbanı tekbirler ve dualar eşliğinde kesti.
TDV Düzce Şubesinde görevli İsmail Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu vekaleti yerine getirdiklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Kendilerine verilen 35 hisseden 7'sinin Erdoğan'a ait olduğunu aktaran Çelebi, "Kesimi gerçekleştirdik. Allah kabul etsin. Allah kendisinden razı olsun. Vakfımıza vermiş olduğu vekaleti bizler de burada yerine getirdik ve tamamladık inşallah" dedi.
Kesilen etlerin paylara ayrılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Düzce Kurban Bayramı
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