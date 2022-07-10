Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başkentte bayramlaşmaların adresi siyasi parti genel merkezleriydi.

İki yıl aradan sonra bayramlaşma uzaktan değil yüz yüze yapıldı.

"Adil bir yarış olsun, siyaset hızlandı, tempoyu seven bir partiyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, hem ittifak ortağı MHP hem de CHP ile bayramlaşırken gündeminde Haziran 2023 seçimleri vardı.

"Adil bir yarış olsun diyorum, çünkü önümüzde önemli bir süreç var. Siyaset çok hızlandı, böyle bakıldığı zaman biz tempoyu seven bir partiyiz. Bu yıl her birimiz için çok çalışacağımız, koşturacağımız bir sene olacak. Herkese kolaylıklar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Toplumcu bakış açısıyla adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz"

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ise şunları söyledi:

"Bayramlar bir sihirli değnek misali yaşamımızın gerçek sorunlarına doğrudan müdahale eden takvimler olmaktan ibaret değil, bugünleri en güzel şekilde geçirmeye çalışarak bundan sonrası için de toplumcu bir bakış açısıyla gerçekleşmesi gereken tüm adımları hep birlikte azmimizle ve çalışmalarımızla gerçekleştireceğiz."

"6'lı masada ne olacak bilemiyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti heyetinin ziyareti sırasında İyi Parti seçmeninin CHP-HDP yakınlaşmasından rahatsız olduğuna dikkati çekti.

"Sorduğumuzda onlar diyorlar ki "Peki ne olacak", Meral Hanım 6'lı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar. Dedim nasıl bir iyilik olacak bu. Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var. Ne olacak bilemiyorum ama aday bulamadan başka şeyler olacak gibi."

[Fotoğraf: AA]

"EYT sorununu çözeceğiz inşallah"

CHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada EYT'lilerin durumu gündeme geldi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel şunları söyledi:

"Bu bizim dönemimizde başlamış bir zorluk değil, çok daha önce başlamış. Sayın Genel Başkan'ın çok iyi bildiği SGK Genel Müdürüyken bu konulardaki uygulamaların neticesinde ortaya çıkmış sonuçların getirdiği, bizim de çözmek zorunda kaldığımız bir durumla karşı karşıyayız, çözeceğiz inşallah."