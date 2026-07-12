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Gündem
AA 12.07.2026 11:36

Milli haltercilerden 17 madalya

Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Milli haltercilerden 17 madalya

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı halterciler, elde ettikleri derecelerle Türk halterinin geleceği adına umut verdi.

Şampiyonaya 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 8 sporcuyla katılan milli takım, organizasyonu 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Milli halterciler, mücadele ettikleri tüm sıkletlerde kürsüye çıkma başarısı gösterirken, ortaya koydukları performansla Türk halterinin yükselen gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kadın milli halterciler ayrıca takım halinde beşinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldız sporcularımızın Dünya Halter Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performans, Türk halterinin geleceği adına bizleri son derece umutlandırmıştır. Madalya kazanan tüm sporcularımızı, Kolombiya'da ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden milli takım antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum."

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