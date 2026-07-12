İletişim Başkanı Duran'dan eski Katar Emiri için taziye mesajı

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Katar'ın kalkınmasına, bölgesel istikrarın güçlenmesine ve Türkiye-Katar arasındaki köklü dostluk ile kardeşlik bağlarının pekişmesine önemli katkılar sunmuş kıymetli bir devlet adamıydı. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet; başta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani olmak üzere, ailesine, dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."