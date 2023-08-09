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AA
HABER GİRİŞ
09.08.2023 15:41
, 09.08.2023 18:31
SON GÜNCELLEME
09.08.2023 18:31
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'ndeki 15.35'te başlayan toplantı 3 saat sürdü.
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