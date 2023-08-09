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Gündem
AA 09.08.2023 15:41

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15.35'te başlayan toplantı 3 saat sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi

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