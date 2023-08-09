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Gündem
AA 09.08.2023 14:45

Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücüsüne verdiği öğütle gündem olan polisi kabul etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da genç bir motosiklet sürücüsünü uyarı tarzıyla gündem olan trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı kabul ederek, görevinde kullandığı motosikleti de yenisiyle değiştirdi.

Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücüsüne verdiği öğütle gündem olan polisi kabul etti
[Fotograf: AA]

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulü ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını söyledi.

Polisten motosikletli gence öğüt
Polisten motosikletli gence öğüt

Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi o anları anlattı
Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi o anları anlattı

 

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