Bakan Yerlikaya, motosiklet sürücüsüne verdiği öğütle gündem olan polisi kabul etti

Yerlikaya, sosyal medya hesabından Yıldırım'ı kabulü ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin Yıldırım'ı, genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği videoyla tanıdığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Yıldırım'ın "Ama ölürsen ne yapacağız yavrum" şeklindeki sözlerinin herkesi duygulandırdığını söyledi.

Davranışından ötürü Alper Gökhan Yıldırım'ı kutlayan Yerlikaya, "Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" değerlendirmesinde bulundu.