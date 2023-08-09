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Gündem
TRT Haber 09.08.2023 14:55

Hudut Kartalları 2'si terörist 5 kişiyi yakaladı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut Kartalları 2'si terörist 5 kişiyi yakaladı
[Temsili fotoğraf: AA]

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.


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