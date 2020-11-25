Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.25'te başlayan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı MGK Recep Tayyip Erdoğan
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