Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Libya'ya askeri eğitim desteği sürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Libya ordusuna eğitim desteği sürdürülüyor. Bu eğitimlerle, ordunun uluslararası standartlara ulaştırılması amaçlanıyor.
Türkiye, 'Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması' kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerine devam ediyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından verilen eğitimlerle ilgili görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından 8 hafta boyunca Libyalı askeri öğrencilere eğitim verildi.
Eğitim programının tamamlanmasıyla başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezinin açılışı ve Temel Muharebe Eğitimi Mezuniyet Töreni düzenlenmişti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Libya
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