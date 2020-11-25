Türkiye, 'Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması' kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerine devam ediyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Verilen eğitim desteğiyle Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması hedefleniyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından verilen eğitimlerle ilgili görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından 8 hafta boyunca Libyalı askeri öğrencilere eğitim verildi.

Eğitim programının tamamlanmasıyla başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezinin açılışı ve Temel Muharebe Eğitimi Mezuniyet Töreni düzenlenmişti.