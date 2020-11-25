CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na dün öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar soruldu.

Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine, 'ben 3600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim' diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen."

"Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir emperyal gücün egemenliğini kabul etmez"

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'in ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'dan beklentisine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Parti Sözcümüz, Ünal Bey'in yaptığı açıklamalar dolayısı ile gerekli açıklamaları yaptı. Ondan önce ben defalarca konuda açıklamalarımı yaptım. Türkiye Cumhuriyeti devleti hiçbir emperyal gücün egemenliğini kabul etmez. Bırakın egemenliğini gölgesini dahi kabul etmez, nokta. Burada hiçbir tereddüt yok." dedi.

4 partili gizli anayasa iddiası

Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e, 4 siyasi partinin gizli anayasa yaptığı iddiası da hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, "Anayasa taslağı ya böyle bir çalışma yapılmadı ki nereden çıkarıyorsunuz? Varsa getirin, görelim. 4 parti bir araya geldik, millet ittifakı." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener de ne CHP ne bir siyasi partiyle ne de bir kurumla, kuruluşla herhangi bir gizli saklı anayasa çalışması yapmadıklarını söyledi.