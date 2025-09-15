Açık 29.5ºC Ankara
Gündem
AA 15.09.2025 17:10

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısına hazırlanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 10. toplantısında akademisyenleri, 11. toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerini dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısına hazırlanıyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17 Eylül ve 18 Eylül'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun 17 Eylül Çarşamba saat 14.00'te gerçekleştirilecek 10. toplantısının birinci oturumunda, çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, ikinci oturumda ise Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse ise görüşlerini aktaracak.

Komisyonun, 18 Eylül Perşembe saat 11.00'de yapılacak 11. toplantısında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri dinlenecek.

