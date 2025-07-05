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Gündem
AA 05.07.2025 14:04

Milli atlet Muhammet Eren Uysal'dan altın madalya

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.

Milli atlet Muhammet Eren Uysal'dan altın madalya
[Fotograf: AA]

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