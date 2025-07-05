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AA
HABER GİRİŞ
05.07.2025 14:04
, 05.07.2025 14:06
SON GÜNCELLEME
05.07.2025 14:06
Milli atlet Muhammet Eren Uysal'dan altın madalya
Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.
[Fotograf: AA]
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