Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurları daima hazır. Ekipler düşen savaş pilotunu kurtarmak için harekete geçti. Pilot hem düşman sularda hem de hayatta kalma mücadelesi veriyordu.

Düşman karasularına düşen F-16 savaş pilotunu almak için ekipler farklı birimdeki ekipler tam bir koordinasyonla birlikte bölgeye intikal ediyor. Ekipler oraya gittikten sonra pilotu sağ salim güvenli bölgeye çekmeye çalışacaklar.

Pilot kurtarıldı

Güvenlik protokolleri devredeydi. Hazırlıklar şartlara göre yapıldı. Talimat verildi, operasyon başladı. Önce personel güvenliğe alındı. Çevredeki tehditler bertaraf edildi. Ardından arama kurtarma timi halatla inerek savaş pilotunu çekti.

Milli Anadolu Ankası Tatbikatı'nda tüm senaryolar tek tek simüle edildi. Kimi görevlerde en büyük iş paraşütçülere düştü.

Tüm operasyonlar tek bir noktadan yürütüldü. Komuta kontrol merkezi harekatın kalbiydi. Gelişmeler anbean takip edildi. Direktifler buradan verildi.

Personel kurtarma kuvveti hazır

Hayatta kalma ve kurtulma, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, personel kurtarma görevinde komuta kontrol sürecini geliştirme... Üstelik gece ve gündüz şartlarda. Milli Anadolu Ankası Tatbikatı ekipler arasındaki koordinasyonu perçinledi.

Tatbikatı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Filo Komutanlığı koordine etti. Taktik kontrolünü ise 135'nci Personel Kurtarma ve İleri Harekat Kontrolü Filo Komutanlığı üstlendi. 135'nci filo, tecrübesi ile Türkiye'de tek. Muharebe arama kurtarma için eğitimler onlara emanet.

Özel eğitimlerle donatıldılar. Canlarını ortaya koydular. Onlar 7 gün 24 saat göreve hazırlar. Milli Anadolu Ankası Tatbikatı bir kez daha bunu gözler önüne serdi.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özenateş