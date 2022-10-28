6'lı masada bu kez, Türk Tabipleri Birliği (TTB) krizi yaşanıyor. CHP, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya destek çıktı.

"Asla kabul edilemez"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında, soruşturma için "Asla kabul edilemez!" dedi.

Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise yargı sürecine değinmeden, kayyum uyarısında bulundu. Özkoç, orada bir atama yapılmasının, kayyum atanmasının kesinlikle doğru olmadığı kanaatini taşıdığını söyledi.

"Münasebetsiz açıklamaları asla doğru bulmuyoruz"

Ancak bu konuda İyi Parti, CHP ile aynı fikirde değil. İyi parti, "Türk Tabipleri Birliği'nden gelen münasebetsiz açıklamaları asla doğru bulmuyoruz." açıklamasını yaptı.

İyi Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, iftirayı dile getiren Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği'ne sert tepki gösterdi.

Ağıralioğlu, "İsminde, 'Türk', 'tabip' ve 'birliktelik' kavramları bulunan bir kurumun, kendi ordusuna ve evlatlarına karşı bu denli bir kin ve garezi içinde barındırması, memleketimizi de milletimizi de yoruyor" dedi.