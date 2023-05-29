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Gündem
AA 29.05.2023 00:19

Millet İttifakı CHP'de toplandı

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunu değerlendirmek için toplandı.

Millet İttifakı CHP'de toplandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur sonucunun ardından, liderler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldı.

Liderler, toplantının ardından basına açıklama yapmadan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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