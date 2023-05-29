Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderlerini kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhur İttifakına desteğini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Öte yandan Erdoğan, vatandaşlara hitabının ardından Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin lideriyle vatandaşları selamladı.

Selamlamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da yer aldı.