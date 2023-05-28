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Gündem
AA 28.05.2023 23:50

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."

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