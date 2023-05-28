Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yakışan bir olgunlukla barış içinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim.

Seçim sonuçlarına ilişkin detaylı değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde yapacağım. Şimdilik bütün muhalefeti 'Nerede yanlış yapıyoruz' diye kafa yormaya davet ediyorum."