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Gündem
AA 28.05.2023 23:43

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Vatandaşlarımızın yüzde 52'si tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın kendisine verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır." dedi.

Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarının ülke için hayırlı olmasını diledi, seçimlerin şeffaf şekilde sürdürülmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

"Kendisini tebrik ediyorum"

Vatandaşların seçimlerde DEVA Partisi'ne demokratik denetim yapma görevi verdiğini söyleyen Babacan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yüzde 52'si bu seçimlerde tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın kendisine verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçilere verdiği mesajı duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz, üstümüze düşen sorumluluğun farkında olacağız."

"Partimiz, tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek"

Yerel seçimler için çalışacaklarını belirten Babacan, genel seçimlerde kendi paylarına düşen sonuçlardan ders çıkaracaklarını ifade etti.

Hiçbir zaman uzlaşı, istişare, ortak akıl ve birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceklerini dile getiren Babacan, "Partimiz, tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek. Demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler için başlattığımız bu mücadeleyi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Korkmayacağız, yılmayacağız, ideallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

 

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