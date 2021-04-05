Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP'den Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında kesin ihraç talebi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kamuoyuna açıklanan darbe imalı bildiride ismi yer alan Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu’nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir" ifadesini kullandı.
126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 5, 2021
Kamuoyuna duyurulur.
Etiketler: MHP
Sıradaki Haber
Darbe imalı bildiriyi imzalayan amirallerin lojman hakları iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz