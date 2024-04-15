MHP'de yeni Başkanlık Divanı belli oldu

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Filiz Kılıç'ın yerine ise Zühal Topcu geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan da görevini Vahit Kayrıcı'ya devretti.

Bahçeli toplantının ardından MYK ve MDK üyeleriyle Genel Merkezin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

MHP'nin 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısından oluşan yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Yürütme ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yöter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu.

Grup Başkanvekili Filiz Kılıç oldu

Ayrıca, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç da, Muhammed Levent Bülbül'ün yerine MHP'nin yeni Grup Başkanvekili oldu.