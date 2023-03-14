Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP'de milletvekili adaylık başvuruları başladı
[Fotograf: AA]
MHP'de milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, milletvekili aday adaylığı için başvuru takviminin belirlendiğini hatırlattı.
Başvuruların saat 09.00 itibarıyla başlayacağını, 21 Mart Salı günü saat 17.00’de sona ereceğini kaydetti.
MHP'de, başvuruların incelenmesi amacıyla kurulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Milletvekili aday adaylığı için başvuru ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru ücreti alınmayacak.
Komisyonda, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Mustafa Kalaycı bulunuyor.
Etiketler: MHP Seçim 2023
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