Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 07:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 gözaltı
[Arşiv-AA]
İstanbul'da sabaha karşı gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 161 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu, sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda 161 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
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Etiketler: Son Dakika Uyuşturucu Narkotik
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