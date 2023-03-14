Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 07:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın acı günü
TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın annesi Akile Kaya vefat etti. Kaya, memleketi Eskişehir'de ebediyete uğurlandı.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya'nın annesi Akile Kaya, hayata gözlerini yumdu.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde vefat eden Akile Kaya, 75 yaşındaydı.
Kaya'nın cenazesi, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Seyitgazi ilçesindeki Kümbet Mahallesi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından helallik istendi.
Cenaze törenine Kaya'nın ailesi, yakınları, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Genel Müdür Yardımcıları, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, sanatçılar ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Akile Kaya'nın cenazesi, Kümbet Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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