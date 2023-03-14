Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde 505 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanlarından 505'inin afette hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 48 binin üzerinde olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.
Bakan Koca, mesajında, "Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 10:40
- 10:40
- 10:21
- 10:21
- 10:19
Sıradaki Haber
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 161 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz