MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Partisinin Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun devam eden çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Komisyonun, milletvekili aday adayı başvurularının 21 Mart'ta sona ermesinin ardından çalışmalarına hız verdiğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Milletvekili aday adaylarının; eğitim durumları ve adli sicil kayıtları başta olmak üzere, muhtelif hususlarda gereken hukuki ve mesleki normları taşıyıp taşımadıkları, komisyonca titizlikle incelemeye alındı. MHP'nin; milli mutabakata dayalı ortaklığın tezahürü olan Cumhur İttifakı'nın tutarlı bir üyesi sıfatıyla 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde milletin takdirine sunacağı kesin aday listesinin keyfiyeti, partimizin üstlendiği tarihi görevin ifası bağlamında büyük önem arz etmektedir. Bu sorumlulukla yoğun mesai sarf eden komisyon, hepsi birbirinden değerli aday adayları arasından bütün illeri kapsayan net bir liste hazırlanması maksadıyla ince eleyip sık dokumaktadır."

"Başvurularda dikkate değer bir artış gözlemlendi"

Komisyon çalışmaları sırasında yasal gerekliliklerin yanında, hakkaniyet ve liyakat ölçülerinin de hassasiyetle dikkate alındığını vurgulayan Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Komisyonumuzun hazırlayacağı geçici aday listesi, bugün Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye arz edilecek. Kesin aday listesi, 7 Nisan'da kamuoyuna açıklanacak ve aynı gün YSK'ya verilecek. 2023 Genel Seçimleri için MHP'ye milletvekili aday adaylığı başvurularında, 2018 yılı Genel Seçimlerine oranla dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. Söz konusu artış; milletimize hizmet yarışında MHP'de saf tutmak isteyen memleket sevdalıları tarafından partimize gösterilen teveccüh, alaka ve güvenin izharı olmuştur."

"Genel intiba, MHP'den beklentinin yüksek olduğu istikametinde"

MHP'nin seçim faaliyetleri içinde hayata geçirilen "Adım Adım 2023" başlıklı ve "Komşum Nasılsın?", "Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun", "Köyüm Benim" gibi temalı toplantı ve sohbet programlarının da sürdüğünü dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 il başta olmak üzere, depremzedelerin yaşadığı veya göç ettiği bölgelerde ramazan ayı dolayısıyla tertiplenen 'Bereket Sofrasında Gönül Birliği' temalı iftar yemekleri devam edecek. Sahada yakından temasa geldiğimiz çeşitli toplum kesimleri ve bilhassa MHP'li seçmenlerden edinilen genel intiba, siyasette istikrar ve tutarlılığın adresi olan MHP'den geleceğe dair beklentilerin her zamankinden yüksek olduğu istikametinde.

Türkiye'nin içeride zillet ittifakı eliyle düşürülmek istendiği ihanet sarmalı ve dışarıda aynı politik çevreleri destekleyen uluslararası aktörlerin varlığımıza yönelttiği beka tehdidi karşısında; 'MHP demek, devlet demektir', 'Ümidimiz MHP'dedir', 'MHP ve Cumhur İttifakı, birlik ve dirliğimizin sigortasıdır' tarzındaki değerlendirmeler, halk arasında sıkça dillendirilmektedir. Sahadan akseden ve bizim için itici güç mahiyetindeki bu genel eğilim; partimizin, 'devlet-i ebet müddet' anlayışının politika sahnesindeki en sarsılmaz ve kararlı temsilcisi olarak görüldüğünün tescilidir."

Yalçın, millet nezdinde partilerine dönük her geçen gün yükselen hüsnüteveccühün, teşkilatlarının ve mensuplarının motivasyonunu arttırdığını belirterek, "MHP ve Cumhur İttifakı'nın saha faaliyetleri sırasında toplumun hemen her kesimiyle yaşanan kaynaşma, kucaklaşma ve dayanışma, 14 Mayıs'ta sandıktaki şahlanışın işaretlerini şimdiden vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.