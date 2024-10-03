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Gündem
AA 03.10.2024 15:33

MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda 20. dönem başlıyor

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 20. dönemi, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başlayacak.

MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda 20. dönem başlıyor

MHP'den alınan bilgiye göre, 5 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birden çok farklı disiplinde dersler alacak.

20. Dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, uzman akademisyenlerce verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılım için 12 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılan başvurularda, lisans mezunu ve 23-40 yaş aralığında olma ile tercihen yabancı dil bilme şartları arandı.

Başvuru sürecinin ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illeri ve farklı meslek gruplarından Siyaset ve Liderlik Okulu'na katılacak 40 öğrenciyi belirledi.

5 Ekim Cumartesi günü, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla başlayacak okulda, eğitimler 12 hafta sürecek.

19 dönemde 662 öğrenci mezun oldu

Bahçeli'nin "Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez" olarak nitelediği okuldan, bugüne kadar 19 dönemde 662 öğrenci mezun oldu.

Siyaset ve Liderlik Okulu, faaliyetlerini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde; Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu'nun başkanlığında, MYK Üyesi Turan Şahin'in koordinatörlüğünde yürütüyor.

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