TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Bahçeli, Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.

Kaynak: TRT Haber