Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Binali Yıldırım'a tebrik
31 Aralık 2018 Pazartesi 17:46 - Son Güncelleme 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:11
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.
Bahçeli, Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.