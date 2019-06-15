MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bahçeli'nin buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlıca gücümüz, kuvvet kaynağımız.

"Olanları milli perspektiften analiz edemezsek selin içinde sürükleniriz"

3 tarafımız denizlerle, 4 tarafımız düşmanlarla çevrili. Türkiye'yi emperyalist zehirle etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar.

Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ülkedir.Taraflar bellidir, bilinmektedir. Dünya sıkıntılı bir denge arayışındayken olayları milli perspektiften analiz edemezsek selin içinde sürükleniriz. Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır.

"İstanbul kukla isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir"

İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli bir şehirdir. Hiçbir vasfı olmadan İstanbul'un kaderiyle oynamaya çalışan siyasi defolara tarihten aldığımız ilhamla sonuna kadar direneceğiz.

"Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi değiller"

2053'de süper güç Türkiye'ye inanırsak biliniz ki mutlaka inşa ederiz. Yeter ki heves, çalışma isteği olsun. Hiçbir başarının hazır reçetesi yoktur. Türkiye'nin bugünkü haline bakarak felaket tellallığı yapanlar samimi değiller. Kayıp ve zillet içindeler.

"Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir"

Trump, dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir. Ülkeler birbirleriyle ilişkilerini diplomasi ile değil, tehdit diliyle yürütmeye başladı. S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir.

"Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır"

Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır. (Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır.

"MHP bütün teşkilat mensuplarıyla beraber sayın Binali Yıldırım'ın yanındadır"

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta elde ettiği başarıyı İstanbul'da taçlandıracaktır. İstanbul kazanırsaTürkiye kazanacaktır. MHP, İstanbul seçimlerinde bütün teşkilat mensuplarıyla beraber sayın Binali Yıldırım'ın yanındadır. Bir yanda zillet varsa bir yanda millet vardır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin öz güveni, Türk milletinin çarpan kalbidir. Duruşumuz millidir, safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Mücadelemiz millet içindir. Onların fitilini Kandil ve Pensilvanya çoktan tutuşturmuştur.

Kaynak: TRT Haber