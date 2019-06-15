Erdoğan'ı taşıyan "TC TRK" uçağı, saat 17.55'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Erdoğan, yurda dönerken, uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesine gelişinde vatandaşlarla selamlaştı, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bir vatandaşın sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

Kaynak: AA