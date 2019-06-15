Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi'nde konuştu.

Günümüz dünyasında düzenin değil düzensizliğin hakim olduğunu ifade eden Erdoğan, "Komşumuz Suriye’de savaşın sona ermesini ve Suriye’ye istikrarın gelmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Suriye’nin geleceğini tehdit eden DEAŞ, PKK/YPG terör örgülerine sınır ötesi operasyonlarla çok ağır darbeler indirdik." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerine karşı yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla çok ağır darbeler indirdik.https://t.co/uxlFcx0ttX pic.twitter.com/VoQJZmlPzQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2019

Erdoğan, "Kudüs’te yeni oldubittiler oluşturma gayretini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te yeni oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.https://t.co/uxlFcx0ttX pic.twitter.com/3Bb6JgBzHW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2019

Erdoğan, "Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber