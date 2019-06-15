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Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:21 - Son Güncelleme 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:27

Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatı ile vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava harekatında, teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Kaynak: TRT Haber

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