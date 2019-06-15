Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni Twitter adresi üzerinden değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi şöyle:

"Kritik bir dönemde icra edilen bu zirve, ortak çabalarımızla, içerikli, temsil kabiliyeti yüksek bir foruma dönüşmüştür.

Zirvede yaptığım konuşmada bölgesel ve küresel hadiselerin dünyada düzenin değil, maalesef düzensizliğin hakim olmasına yol açtığını, Türkiye olarak bizim ise çevremizdeki dinamikleri barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretinde olduğumuzu ifade ettim.

Suriye, terör sorunu, barış ve istikrarı zedeleyen tek taraflı yaptırımlar, Kudüs gibi küresel ve bölgesel hassasiyet içeren konularda oldubitti gayretleri başta olmak üzere, Konferansın türlü sorunlar karşısında ortak adımlar atabileceğimiz bir platform olabileceğini belirttim.

Konferans ve Zirve marjında bir dizi ikili temaslarda da bulunduk. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin Devlet Başkanı Şi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Katar Emiri El Sani ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeye vesile olacak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta ev sahibi Tacikistan olmak üzere tüm üye ülkelerin devlet ve hükumet başkanlarına bu önemli platforma vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Zirvesi vesilesiyle 14-15 Haziran'da Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye resmi ziyarette bulundum. Kritik bir dönemde icra edilen bu zirve, ortak çabalarımızla, içerikli, temsil kabiliyeti yüksek bir foruma dönüşmüştür. pic.twitter.com/j5RStm6zdZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 15, 2019

Kaynak: TRT Haber