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TRT Haber 05.10.2024 13:19

MHP Genel Başkanı Bahçeli: TBMM'nin aldığı karar yerindedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 'Siyaset ve Liderlik Okulu' öğretim yılı açılış töreninde konuştu. TBMM'nin İsrail oturumuna ilişkin, "TBMM'nin aldığı karar yerindedir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: TBMM'nin aldığı karar yerindedir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "TBMM'nin almış olduğu karar yerindedir. Soykırımın yaşandığı dönemde TBMM'de değerli milletvekillerine ilgili bakanların vereceği bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmak kanaatimce hayırlı olacaktır" dedi.

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TBMM Devlet Bahçeli İsrail
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