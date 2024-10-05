ASPİLSAN milli batarya ve pil ürünlerini TEKNOFEST'te sergiliyor

TRT'nin İletişim Paydaşı ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alan ASPİLSAN, geliştirdiği milli pil ve batarya sistemlerini ziyaretçilere tanıtıyor.

Açıklamalarda bulunan Özdemir, ASPİLSAN Enerji'nin,1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda telsiz bataryalarına uygulanan ambargolar neticesinde Kayserili hayırseverlerin inisiyatifiyle kurulduğunu hatırlatarak, 1983 yılından beri batarya ve pil üretimini sağlayarak ordu ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı çatısı altında, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ile 2022'de tekrar şarj edilebilir silindirik pili Kayseri'de üreterek, yeni nesil teknoloji trenlerini kaçırmadan enerji teknolojilerini takip edip üretimine devam ettiklerine dikkati çekerek, tesislerinde yüksek kalitede 18650 silindirik lityum iyon piller üretildiğini anlattı.

Bu tesisin önemine değinen Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz artık harp koşulları çok değişti. Bugün cihazlar gerek güvenlik açıkları gerekse tedarik zinciri dahil pek çok kademede bu zafiyetlerden faydalanabiliyor. O yüzden ülkemizde telsizinden, elektroniğine, donanımından, yazılımına ve bataryasına kadar bütün sürecin bizde olması güvenlik risklerini minimize etmek için çok önemli. Hep şunu söylerim; 'En iyi düşmanımız bize tedarik ettiği piline ihtiyaç duyduğumuzda çalıştırmaz ama bu platform üzerinde tutuşabilir, operasyonlar sırasında sahip olduğunuz platforma dahi zarar verebilir'. O yüzden bu süreçlerin bizim gözetimimiz altında, kendi bilgi birikimimizde daha iyisini de yapacak şekilde kendi mühendislerimizle, kendi fabrikalarımızda, kendi işçilerimizle üretilmesi çok kıymetli. Tam bağımsız Türkiye'de enerji ve teknolojide bağımsızlık en önemli noktalar. ASPİLSAN Enerji de bu noktada hem teknoloji hem enerji çözümleri sunmaktadır."

"Pek çok teknolojinin enerji ve güç sistemleri ASPİLSAN tarafından yapılıyor"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Özdemir, askerlerin kullandığı telsiz bataryalarıyla başlayan sürecin bugün Türkiye'de raylı sistemlerin batarya üreticisine, KAAN'la birlikte TUSAŞ platformlarının neredeyse tamamının enerjilendirilmesini gerek lityum iyon çözümleri gerek nikel kadmiyum çözümlerle birlikte sağladıklarını dile getirdi.

Özdemir, "Yine deniz platformlarından, savunma sistemlerine, harp sistemlerine kadar pek çok teknolojinin enerji ve güç sistemleri ASPİLSAN tarafından tasarlanıyor ve yapılıyor. Havada, karada, denizde kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını çözmek üzere hizmetler sunuyor." diye konuştu.

TUSAŞ'la birlikte imzaladıkları son çerçeve sözleşmesiyle ASPİLSAN Enerji’nin imzasının uzay sistemlerinde de olacağını kaydeden Özdemir, Vakıf şirketleriyle deniz altından, yakın uzaya kadar pek çok alanda çalışan özel bataryaların tasarımlarını halihazırda geliştirdiklerini belirtti.

Özdemir, "Bu tasarımlar, üretimler ürüne dönüştü ve envanterimize girdi. Biz de bunları öncelikli kendi ihtiyaçlarımızı sonra da dünyada bir oyuncu olmak üzere hem mühendislik hem de altyapı imkanlarımızı geliştirecek şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"Yerli bir sistem güvenlik algısını en üst düzeye taşıyor"

Özdemir, ASPİLSAN'ın dünyadaki teknolojisi ve sahip olduğu imkanlar ve yaptığı işlerle çok özel bir yerde olduğunu aktararak, kendileri gibi dünyada birkaç tane şirket olduğunu ifade etti.

Özdemir, "Toz malzemenin fabrikamıza giriş yapıp sonucunda pil olarak çıktığı, kendi elektronik devre tasarımlarımızın elektronik devre kartlarına dönüştürülüp, donanımlarıyla, yazılımlarıyla birlikte bataryaya dönüştüğü ve bunlar da gerek R100 sertifikasyonu gibi otomotiv, IRIS sertifikasyonu gibi raylı sistemler, EASA gibi havacılık ve AS9100 gibi askeri sistemlere uygun batarya çözümlerini fabrikamızda yapıyoruz. Bu noktada hücresinden donanımına, yazılımına kadar yerli bir sistem güvenlik algısını en üst düzeye taşıyor." şeklinde konuştu.

ASPİLSAN teknolojilerinin ve hizmetlerinin daima milli çözümler içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özdemir, bu bakımdan güven veren, güvenle kullanılan enerji çözümlerini ASPİLSAN enerji çatısı altında tasarlayıp ürettiklerine işaret etti.

Özdemir, TEKNOFEST'in paydaşı olarak üstlendiklerini role de değinerek, bu yıl TEKNOFEST'le birlikte gelecek dönemde Saha EXPO'da da benzer şekilde katılımcıların telefonlarını, tabletlerini ve taşıdıkları cihazları şarj edebilmeleri için istasyonlar oluşturduklarını söyledi.

Bu istasyonlarda alan içerisinde bu hizmetten faydalanan pek çok kişinin olmasının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Özdemir şunlara dikkati çekti:

"Böyle bir ihtiyacı karşılamış olmaktan memnunuz. Bunun dışında bu yıl pil kapatma etkinliği yaptık çocuklarla birlikte, gördük ki çocuklar da çok merak ediyor. Oyuncaklarından, elektrikli ev aletlerine, süpürgeye kadar pek çok yerde pil olduğunu biliyorlar. O pil nasıl çalışıyor burada görüp tecrübe ediyorlar ve onlara birer pil sertifikası vererek burada aldıkları eğitimleri de kalıcı hale getiriyoruz. Çocukların ilgisi çok yüksekti. Bu etkinliklerimizi de daha geniş çerçeveye burada başlayarak yayacağız."