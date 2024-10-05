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TRT Haber 05.10.2024 11:09

Bakan Uraloğlu: 2024'ün ilk 9 ayında 700 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu

Türkiye’de faaliyet gösteren sıcak hava balon işletmelerinin Ocak-Eylül dönemine ilişkin yolcu ve uçuş istatistiklerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Türkiye, sıcak hava balon turizminde rekora koştuğu bir yıl geçiriyor" dedi.

Bakan Uraloğlu: 2024'ün ilk 9 ayında 700 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak-Eylül dönemi sıcak hava balon yolcu ve uçuş istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, “9 ayda 32 bin 445 sıcak hava balonu havalandı, 700 bin yerli-yabancı balon yolcusu uçuruldu” dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının sıcak hava balon turizminde 2022’de kırılan 750 bin yolcu sayısının geride bırakılarak tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu: 2024'ün ilk 9 ayında 700 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu

Türkiye, dünyada en fazla sıcak hava balonu uçuran ülke konumunda

Türkiye’nin gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük ticari sıcak hava balonu operasyonunu yürüten ülke olduğunun altını çizen Uraloğlu, Türkiye’de hali hazırda ruhsatlandırılmış 70 sıcak hava balon işletmesi 6 onaylı eğitim organizasyonu ve bir üretim organizasyonu bulunduğunu ifade etti. Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 7 bölgede sıcak hava balonu faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “Söz konusu işletmeler filolarında bulunan 439 sıcak hava balonu ve 712 balon pilotuyla hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu: 2024'ün ilk 9 ayında 700 bin kişi sıcak hava balonu ile uçtu

Uçuşların yüzde 80’i Kapadokya’dan yapılıyor

Gerçekleştirilen balon uçuşlarının yüzde 80’inden fazlasının Kapadokya bölgesinde yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Kapadokya, iklim ve rüzgâr yapısı, yılda ortalama 250 güne kadar uçuş yapılmasına imkân tanıyan coğrafyasıyla zirvedeki yerini koruyor. Kapadokya’da sadece bir günde gerçekleştirilen uçuş sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festivallerde ulaşılabiliyor” ifadelerini kullandı.

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Abdulkadir Uraloğlu Afyonkarahisar Antalya Kapadokya Trafik Turizm Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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