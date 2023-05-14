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TRT Haber 14.05.2023 13:16

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine, sonuçları parti genel merkezinden takip edeceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

Devlet Bahçeli, okul bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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Devlet Bahçeli MHP Seçim 2023
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