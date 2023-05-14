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Gündem
AA 14.05.2023 12:43

Bakan Akar oyunu mezunu olduğu okulda kullandı

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kayseri Lisesi'ne gelerek 1097 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Akar oyunu mezunu olduğu okulda kullandı
[Fotograf: AA]

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, oyunu kullanmak için mezunu olduğu "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesine geldi.

Oyunu 1097 numaralı sandıkta kullanan Akar, çıkışta gazetecilere sorularını yanıtladı.

Anneler Günü'nü kutlayan Akar, önemli bir seçime gelindiğini belirterek, "Bu seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın ferasetine güveniyoruz" diye konuştu.

Akar, seçimin ülkenin istikrarına, geleceği, refahı ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"Seçimin demokratik teamüllere uygun şekilde, demokratik nezaket çerçevesinde, güven ve huzur içinde tamamlanacağına inanıyoruz. Biz partiler olarak hepimiz fikirlerimizi, düşüncelerimizi söyledik, plan, projelerimizi açıkladık, vatandaşlarımızla buluştuk. Vatandaşlarımız dinledi, kararını verecek ve bugün oylarını kullanacaklar."

Kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlı olmasını diledi.

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