Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak12 Ekim 2019 Cumartesi 12:47 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 13:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Devlet Bahçeli, 14 Ekim pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
[MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Fotoğraf: AA ]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını açıkladı.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, 14 Ekim pazartesi gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."
Kaynak: AA
Etiketler: mhp devlet bahçeli