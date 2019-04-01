Türkiye sandık başına gitti, 57 milyon 93 bin 410 seçmen oy kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde konuşma yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Cumhur İttifakı'nın ruhu seçimlere damga vurmuştur"

31 Mart seçimlerinin kazananı Türkiye olmuştur. Cumhur İttifakı hedeflerine ulaşmıştır. 31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller, milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir, bütün Türkiye'dir.https://t.co/oalNBm0ruh pic.twitter.com/GtE6Oo6p4j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının da en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade tecelli etmiş, hükmünü vermiştir.

"Ülke gündemiden seçim konusu tamamen kalkmıştır"

Bekamıza hançer sallayan kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır. Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar, bu seçimlerde kaybetmiştir.

Seçim geride kalmıştır, Türkiye'nin umutlarını tazelemiştir. Herkese düşen büyük sorumluluklar bulunmaktadır. Bugün sandıktan çıkan tarihi sonuç parlak geleceğimize ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir.

Ülke gündemiden seçim konusu tamamen kalkmıştır. Her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir.

"Gelecekte neler olacak göreceğiz"

Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi olmuştur. Çalışmaları sebebiyle MHP'li arkadaşlarımızı tebrik etmişlerdir. Kazanmak için bir oy fazla almak yeterlidir. YSK ne zaman bir karar verir onu bilemiyoruz, onu da yakınen takip ediyoruz.

Adana ve Mersin'i kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz daha sonuçlar tam netleşmemiştir. Türkiye'de daha evvelden HDP'nin aday çıkartmadığı illerde bugün CHP ve İyi Parti'nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. Takip ediyoruz, gelecekte neler olacak göreceğiz.

Ankara'da üç önemli ilçemizi kazandınız. İnşallah ileriki günlerde çok daha güzel başarılar elde edersiniz.

Kaynak: TRT Haber