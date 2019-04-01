CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip ettikten sonra saat 22.45'te parti genel merkezine gitti.

Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu daha sonra basın açıklaması yaptı.

Halkın demokrasiden yana tavrını koyduğunu, bunun kendileri için çok önemli bir ışık olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ekonomik krizin aşılması konusunda bize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız." dedi.

Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.

Kaynak: AA