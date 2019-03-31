Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimle ilgili açıklama yaptı.

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Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin 31 bin 124 sandıkta tamamlandığını belirterek, “Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbulluları, İstanbul’a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum.” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: Sonuca göre, İstanbul'da seçimi kazandık.https://t.co/wQhCcg19cj pic.twitter.com/zHOdKnKYCE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

İstanubl’u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şehir haline getireceklerini söyleyen Yıldırım, “Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan İstanbul İl Başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı’na, Ülkü Ocaklarına, kadın kolları teşkilatına ve bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul’umuz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber